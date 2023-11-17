В конкурсе «Мисс Вселенная» впервые примет участие девушка с лишним весом

В конкурсе «Мисс Вселенная» впервые поучаствует девушка с лишним весом. Речь идет о 23-летней представительнице Непала Джейн Дипике Гарретт.

Подробности сообщает Lenta.Ru со ссылкой на CNN Philippines.

По информации издания, при росте 170 сантиметров участница весит 80 килограммов. «Я здесь для того, чтобы представлять пышных женщин, которые страдают от избыточного веса и гормональных проблем», - поделилась девушка.

К участию в конкурсе также впервые допустили замужних женщин с детьми. Одна из них – Мишель Кон представляет Гватемалу. Девушка воспитывает двоих детей. Вторая участница – Мария Камилла Авелла Монтаньес участвует от Колумбии. У нее есть муж и дочь.

Корону «Мисс Вселенная» вручат 18 ноября. От России на конкурсе будет 22-летняя Маргарита Голубева. Она учится в двух вузах. Сердце девушки свободно: она решила, что не готова к романтическим отношениям. «Мисс Россия-2023» уверена, что придет к этому, когда станет полноценной личностью.