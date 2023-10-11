«Это мой выбор»: «Мисс Россия» Маргарита Голубева отказывается от свиданий в пользу саморазвития

22-летняя Маргарита Голубева, победившая в конкурсе «Мисс Россия – 2023», призналась, что пока не готова к романтическим отношениям. Подробности о личной жизни она раскрыла в беседе с Газетой.Ru.

Так, сердце девушки еще не успел занять ни один мужчина.

«Мне приходит огромное количество сообщений с просьбами познакомиться, увидеться, прислать цветы. На данный момент я одна, и думаю, что в ближайшее время так и будет. Это мой личный выбор», – пояснила Маргарита.

«Мисс Россия» отметила, что еще до участия в конкурсе она решила потратить год на саморазвитие. Девушка убеждена, что будет готова к встрече с достойным мужчиной, когда станет полноценной личностью.

Маргарита Голубева получает образование сразу в двух высших учебных заведениях. Она является студенткой Российской таможенной академии и Московского государственного института культуры.

Девушка представит Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная – 2023», который будет проходить 18 ноября в Сальвадоре. Голубева заявила, что мечтала об этом с 16 лет.

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