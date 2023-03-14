В Китае врачи обнаружили близнеца-паразита в мозге годовалой девочки

В одну из больниц китайского города Шанхай обратились родители годовалого ребенка с необычными симптомами. Они отметили, что у дочери начал неожиданно увеличиваться размер головы, а вместе с этим появились проблемы с движением. После проведенного обследования медики обнаружили, что в мозге малышки находится близнец-паразит.

В истории болезни девочки сказано, что плод в ее голове появился еще в утробе. Такое происходит крайне редко, но все же похожие случае были зафиксированы в врачебной практике. Дело в том, что в процессе развития близнецы в животе матери были соединены, но выжить удалось только одному.

Подобное как правило происходит на ранних сроках беременности. Плод внутри плода формируется еще на этапе скопления клеток. В результате неправильного разделения один «заворачивается» в другой. Эмбрион не продолжает рост и развитие, однако по-прежнему остается живым и питается кровью сформировавшегося ребенка. Это делает его паразитом.

Ранее в Великобритании женщина перепутала беременность с запором и неожиданно для всех и себя родила дочь прямо в постели. На протяжении всей беременности она игнорировала все симптомы, думая, что они связаны с какими-то проблемами с организмом. При этом ее супруг несколько раз замечал, как что-то шевелится в животе жены. Однако он считал, что женщина сама им двигает во сне.