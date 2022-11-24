В Херсонской области мужчина 7 лет прятал у себя дома голову Ленина

Бывшему главе села Стрелковое в Херсонской области Александру Пономареву в 2015 году удалось спасти часть памятника Ленину от националистов. Ее он хранил семь лет в своем доме.

Пономарев рассказал, что вождь стоял в центре города возле здания сельсовета. Памятник был довольно большой – четыре метра в высоту.

Семь лет назад неизвестные приехали рано утром на автомобиле, накинули петлю на шею и снесли его. По словам экс-главы, монумент был сделан из сургуча, поэтому моментально распался на куски. Уцелела лишь голова Ленина, которую мужчина и решил спасти. Он забрал часть памятника, положил в машину и увез домой.

Голову вождя Александр Пономарев хранил у себя дома и отказывался продавать ее коллекционерам из Киева, которые приезжали специально к нему ради сделки.

Теперь бывший глава грезит мечтой восстановить когда-то разрушенный монумент.

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