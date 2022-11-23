17:59, 23 ноября 2022
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Убивший лося депутат Рашкин получает пенсию в размере 19 700 рублей
Экс депутат Госдумы Валерий Рашкин, тот самый, что был осужден ранее за убийство лося, озвучил сумму своей пенсии.
«Моя пенсия девятнадцать семьсот, как у любого гражданина России, на это и живу», — рассказал он журналистам.
Кроме того, Валерий Федорович сообщил, что живет с супругой, при этом, так как собственной жилой площади не имеет, проживает в квартире сына.
Напомним, что раннее депутат возглавлял московский городской комитет КПРФ В 2010 году политика осудили на три года за убийство лося, совершенное им во время незаконной охоты в Саратовской области в октябре 2021 года.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.gazeta.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: