Убивший лося депутат Рашкин получает пенсию в размере 19 700 рублей

Экс депутат Госдумы Валерий Рашкин, тот самый, что был осужден ранее за убийство лося, озвучил сумму своей пенсии.

«Моя пенсия девятнадцать семьсот, как у любого гражданина России, на это и живу», — рассказал он журналистам.

Кроме того, Валерий Федорович сообщил, что живет с супругой, при этом, так как собственной жилой площади не имеет, проживает в квартире сына.

Напомним, что раннее депутат возглавлял московский городской комитет КПРФ В 2010 году политика осудили на три года за убийство лося, совершенное им во время незаконной охоты в Саратовской области в октябре 2021 года.