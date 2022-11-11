В Индии 24 слона выпили годовой запас индейского ликера и уснули в лесу

В индийском штате Одиш жители одной из деревень наткнулись в лесу на несколько абсолютно пьяных слонов.

Побродив еще некоторое время по окрестным джунглям, индусам удалось отловить ещё девять самцов, шесть самок и девять слонят.

В общей сложности 25 диких животных в неадекватном состоянии слонялись по джунглям и ломали деревья.

Несколько гигантов спали, остальные - категорически отказывались обращать внимание на представителей вида Homo.

Жители деревни обратились к лесному департаменту штата.

В ходе выяснения обстоятельств обнаружилось, что состоящее из нескольких семей стадо, набрело на поселение индейцев, приготовивших отвар для ликера «Махуа».

Индейцы выставили большие чаны с жидкостью настояться на опушке леса, и сладковатый запах напитка привлёк внимание живших поблизости слонов.

Сообщается, что нескольких пожилых спящих особей будили несколько дней, а молодняк, протрезвевший чуть побыстрей, смущенно удалился в глубь леса.