В Италии 50-летний турист получил некроз полового органа после 24-часового секс-марафона

В больницу Италии экстренно доставили 50-летнего туриста с некрозом пениса и мошонки. Сообщается, что с 11 мая гражданин Германии находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии из-за желания экспериментов в постели. Теперь ему грозит ампутация полового органа.

По информации издания Daily Mirror, немец приехал вместе с женой в Кастель-дель-Пиано в отпуск. Один из дней они решили провести в номере отеля и посвятить все время любовным утехам. Они вместе приняли наркотики, мужчина еще добавил «Виагры», а затем стали заниматься сексом. Их интимный марафон продолжался 24 часа, но, закончив, турист почувствовал не удовлетворение, в сильный дискомфорт в паховой области.

Со временем мужчине становилось только хуже, поэтому ему потребовалась срочная медицинская помощь. Его госпитализировали и отправили в реанимацию. Врачи выявили у него некроз полового органа, вызванного септическим шоком от многочасового секса. Пока решение об ампутации не было принято окончательно. Однако специалисты до конца все еще не разглашают ход лечения немца.

Ранее в США мужчина экспериментальным путем смог увеличить свой половой орган до 35,5 сантиметров. Пока он решил остановиться на этой длине, но, если появится возможность, он хочет продолжить бить рекорды.