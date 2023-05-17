«Он довольно тяжелый, около двух килограммов»: мужчина увеличил половой орган до 35,5 см

В США мужчина экспериментальными способами смог увеличить свой половой орган до 35,5 сантиметров. При этом он признался, что, если появится возможность сделать его еще длиннее, он непременно вновь ляжет на операционный стол.

33-летний Марк Роке с рождения не был обладателем выдающихся гениталий, но всегда любил все большое: высокие люди, огромные грудь и ягодицы. Именно поэтому создатель эротических видео решил отправиться в центр пластической хирургии, чтобы сделать свой пенис самым длинным в мире.

По словам американца, добиться впечатляющих результатов он смог путем экспериментов, на которые он пошел сознательно. Причем отдал он за них весьма немаленькие деньги – только одно вмешательство обошлось ему в 80 тысяч долларов. В итоге медики вставили ему в имплант, а также ввели в ткани филлеры и подкожный жир.

Роке признался, что полностью доволен результатом, хоть ему и было поначалу дискомфортно от огромного размера его гениталий. Он рассказывал, что после операции не только испытывал сильную боль в паховой области, но и даже не мог ходить, ведь его пенис стал весить около двух килограммов. Теперь же он вполне к этому привык, но вот пробежки пришлось оставить в прошлом.

«Кожа вокруг него очень натянута, и я едва могу ее двигать. А еще он довольно тяжелый — около двух килограммов», - делился американец.

На 33,5 сантиметрах Марк планирует остановиться, потому что понимает, что это, скорее всего, максимальный размер. Однако, если врачи найдут возможность сделать орган еще больше без вреда для его здоровья, то мужчина вновь рискнет.

«Я буду счастлив стать обладателем 41-сантиметрового пениса с таким же обхватом», - признавался Марк.

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