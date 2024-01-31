В Екатеринбурге женщина с высокой температурой провела в очереди к лору 8,5 часов

В Екатеринбурге женщина просидела в очереди к лору 8,5 часов. Она была с высокой температурой, но даже несмотря на это пациентку не хотели принимать.

Подробности приводит сайт E1.RU.

По словам женщины, принимать не хотели из-за отсутствия направления от терапевта. Тогда россиянка стала скандалить и просить о приеме.

Женщина отметила, что в очереди были люди с детьми и старики, но при этом каждый час в кабинете проводили кварцевание, которое, по ее словам, длилось «по 40 минут минимум».

«Температура была 38,6–39, гнойная ангина — тонзиллит, говорить, пить, есть было невозможно», - рассказала пациентка и добавила, что после долгого ожидания состояние ухудшилось.

Ранее сообщалось об очереди из скорых перед детской больнице в Санкт-Петербурге.