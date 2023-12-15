В Санкт-Петербурге перед детской больницей образовалась очередь из скорых

В Санкт-Петербурге сформировалась очередь из машин скорой помощи перед зданием детской больницы № 5 имени Филатова по причине роста заболеваемости ОРВИ. Об этом пишет "Фонтанка".

Уточняется, что порядка десяти автомобилей выстроились накануне вечером вдоль медицинского учреждения.

«Инфекционное боксированное отделение № 9. Мест нет. Скорые стоят помногу часов, плюс ждешь во временных боксах», — рассказал очевидец.

В то же время в городском комздраве заверили, что места в больнице все-таки есть. Так, в стационарах детской сети для COVID-19 и пневмоний в настоящий момент свободно более 20 процентов коек — 48 из 200.

В ведомстве подчеркнули, что в Петербурге регистрируют подъем заболеваемости ОРВИ. Госпитализация требуется не всем из тех, кого доставляют в больницу, но в поликлиниках предпочитают перестраховаться. Часть детей после обследования отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге местный житель впал в кому и скончался после того, как охранник кафе вытолкал его с лестницы.