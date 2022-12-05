В Екатеринбурге женщина с двумя мужчинами и цепью на ноге вызвала службу спасения

В Екатеринбурге сотрудникам службы спасения поступил необычный вызов. Женщина обратилась к ним с просьбой избавить ее от массивной железной цепи на ноге. Откуда она появилась, так и не удалось выяснить.

Горожанка рассказала, что проводила вечер вместе с двумя мужчинами. Они выпивали и при этом на ноге у женщины все время была цепь, закрытая на почтовый замок. Освободиться самой у нее не получилось, поэтому было принято решение обратиться в службу спасения.

Приехавшие на вызов сотрудники с помощью кусачек перекусили цепь, но пояснять, откуда она взялась и с какой целью, женщина не стала. В полицию обращаться она тоже не захотела, заявив, что все в порядке, и она намерена продолжать застолье.

Ранее стало известно, что в США мужчину арестовали из-за комментария в социальной сети «а как же я?» Полицейские заинтересовались гражданином, так как отклик был оставлен под постом-списком разыскиваемых преступников.