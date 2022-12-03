Мужчина попал за решетку после комментария «а как же я?» под списком разыскиваемых преступников

В США полицейские арестовали мужчину, который написал в соцсетях комментарий «а как же я?». Дело в том, что он был написан под постом-списком разыскиваемых преступников.

Прочитав комментарий, полицейские проверили по базе американца и оказалось, что у него два ордера на арест. Сотрудники прокомментировали «а ты прав» и выехали за мужчиной. Через несколько дней на странице полиции появилась фотография того самого американца с руками за спиной.

Ранее мы писали о 67-летнем японце, который позвонил 2 тысячи раз в полицию с оскорблениями.