В Екатеринбурге педагога оштрафовали за выложенное в соцсетях фото с учеником

В Екатеринбурге родители подали в суд на учительницу, которая выложила в своих соцсетях фотографию с учеником. Педагога оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Подробности сообщил сайт kp.ru.

Иск в суд направила мать ребенка. Решение вынесли 13 сентября.

Суд взыскал с педагога 10 тыс. рублей в пользу матери и 5 тыс. – в пользу ребенка. Как уверяет учительница, выложенный снимок был сделан в зоопарке, а суд не учел, что между родителями и педагогом имел место конфликт.

Первоначально мать мальчика требовала взыскать в общей сложности 20 тыс. рублей. Учитель не согласна с решением суда. Она обратилась в прокуратуру для пересмотра материалов дела.

«Обвинения основаны лишь на словах и доводах, что она расстроилась, когда увидела фото ребенка в интернете», - сказала изданию педагог.

Сам мальчик не понимает, какой вред ему нанесен. Ребенок не имеет телефона и найти фотографию в Сети не смог бы, добавила учитель. Она утверждает, что мать давала школе-интернату согласие на публикацию фотографий.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти учитель музыки 5 лет домогался ученицы на уроках в школе.