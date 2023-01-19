В Дагестане выписали штраф за непристегнутый ремень князю, жившему 300 лет назад

В Дагестане камера ГИБДД оштрафовала водителя газели, посчитав, что на пассажирском переднем сидении у него находился непристегнутый человек. Однако в ходе разбирательств удалось установить, что устройство решило наказать того, кто умер уже более 300 лет назад.

Оказалось, что рядом с водителем располагался портрет лезгинского князя XVIII века Хаджи-Давуда. Не понятно, распечатал ли мужчина его плакат или же сделал такие чехлы. В любом случае ситуация вышла довольно забавной, так как по мнению камеры пассажир 1680 года рождения должен теперь оплатить штраф в размере 1000 рублей.

Наказание за непристегнутый ремень безопасности прописано в статье 12.6 Административного кодекса. Однако в данном случае перевозчик может оспорить обвинения. Но будет ли он это делать – пока неизвестно.

Ранее директор похоронного бюро рассказал о самых странных просьбах своих клиентов. Так, например, однажды его просили забальзамировать тела в самых необычных позах.