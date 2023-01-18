Директор похоронного бюро рассказал о самых странных просьбах своих клиентов

Можно ли в XXI веке совершать ритуальные жертвоприношения? Нет, речь не о южноафриканских джунглях или островах Океании.

Дежек Митчел, глава похоронного бюро США, поделился невероятными, если не сказать шокирующими пожеланиями, которые ритуальные службы различных штатов выполняют по просьбам клиентов.

В Питсбурге, к примеру, весьма популярно бальзамирование в нетрадиционных позах. Один житель завещал забальзамировать себя, сидящим в кресле. И особо оговорил, чтобы в момент работы патологоанатома в комнате обязательно транслировался матч местной футбольной команды. Другой настоял, чтобы его забальзамированное тело посадили на мотоцикл.

Мы идем навстречу клиентам, если их предсмертные просьбы оформлены соответствующим образом. И при этом не нарушают закон, - поясняет Митчел.

Наиболее трудным ритуалом, по его словам, оказались похороны некоей дамы, оговорившей в завещании пожелание не расставаться с любимым пуделем после смерти.

Пудель пережил хозяйку, и тогда родные покойной усыпили животное и принесли его в похоронное бюро. Сейчас человек и собака спят вечным сном в одном гробу.