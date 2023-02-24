Ученые выяснили, почему женщины предпочитают выбирать «плохих парней»

Ученые Университета Западной Австралии провели новое исследование, чтобы ответить на извечный вопрос, волнующий многих мужчин и женщин – почему представительницы прекрасного пола выбирают между «хорошими» и «плохими» парнями второй вариант. Так называемые абьюзивные отношения часто романтизируются в кинематографе и литературе, и девушки попадаются на эту уловку. Но по какой причине?

В исследовании приняли участие более 1300 женщин из 47 разных стран, и его результаты удивили научных экспертов. Оказалось, что выбор «плохих парней» связан с тем, что девушки склонны к желанию краткосрочных романов, а для таких подходят менее серьезные мужчины. С бурной и страстной интрижкой у них ассоциируется красивая внешность, мужественность и сексуальность.

Однако для создания семьи женщины выбирают уже совершенно других. При выборе партнера для жизни они обращают внимание на щедрость, доброту, заботу и надежность, поэтому «плохие парни» отходят на второй план. Ученые смогли доказать также, что даже на подсознательном уровне девушки не стремятся превращать интрижки во что-то большое, осознавая, что для детей и брака альфа-самцы точно не подходят.

Ранее стало известно, что в Таиланде с каждым годом все больше российских мужчин становятся «жертвами» тайских девушек. Жительницы жаркой страны готовы пойти на многое, чтобы заполучить деньги богатых иностранцев.