«Кошельки на ножках»: в Таиланде открыли охоту на российских мужчин

Все больше и больше уехавших в Таиланд мужчин рассказывают об ужасах и авантюрах, на которые готовы пойти тайские жительницы для того, чтобы «раскошелить» доверчивого туриста.

В основном неприятности случаются с богатыми российскими мужчинами, которые, попав в страну третьего мира, не стесняются показывать окружающим степень своего достатка.

Разумеется, желание разбрасываться деньгами не остается незамеченным. На какие только ухищрения не идут тайские девушки в стремлении заполучить себе обеспеченного кавалера!

При этом, как сообщает MK.ru, речь даже не об услугах интимного характера.

Рассказывают, что тайки, сперва убедившись в том, что понравились спутнику и он уже заплатил за них в ресторане, начинают угрожать покончить жизнь самоубийством, лишь бы только тот влюбился в них ещё больше и, по возможности, оплатил им учёбу, еду и проживание.