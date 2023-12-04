Уборщик притворился стоматологом и удалил мужчине четыре здоровых зуба

В Турции уборщик представился стоматологом и удалил мужчине здоровые передние зубы. За это злоумышленника приговорили к 2,5 годам тюрьмы и штрафу.

Подробности сообщает Газета.Ru со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

42-летний мужчина позвонил в стоматологию, чтобы срочно попасть на прием. Трубку поднял уборщик клиники – он назначил звонящему вечерний прием.

Уборщик осмотрел полость рта и убедил мужчину удалить четыре передних зуба. В какой-то момент тот заподозрил неладное, но на все его вопросы уборщик реагировал криками и призывал не учить работать.

Ложь вскрылась, когда пациент пошел за лекарствами: на рецепте не оказалось печати врача и с него потребовали деньги, хотя лечение должна была покрыть страховка.

На следующий день мужчина вернулся в клинику и увидел настоящего доктора. По рассказу тот понял, что прием провел его уборщик, который работает по вечерам.

Пациент подал в суд и выиграл дело. Уборщика посадили на 2,5 года за стоматологическую практику при отсутствии диплома. Его обязали выплатить пострадавшему 3,5 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что в Уфе стоматолог по ошибке удалил ребенку коренной зуб вместо молочного. Затем он вставил вырванный зуб, закрепив его проволокой.