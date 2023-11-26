В Уфе стоматолог по ошибке удалил ребенку коренной зуб и закрепил его проволокой

Жительница Уфы пожаловалась на стоматолога, который удалил ее 11-летней дочери коренной зуб вместо молочного. При этом после обнаружения ошибки врач вставил вырванный зуб на место и закрепил проволокой.

«Он час проводил какие-то манипуляции с этим зубом, вставил его обратно, прикрепил проволоку на четыре зуба. Причем на один из больных — молочный. Теперь ребенок не может ни есть, ни спать нормально», — рассказала пострадавшая телеканалу UTV.

Сейчас школьница вынуждена принимать обезболивающие, так как у нее начались головные боли.

Разгневанная мать обратилась к главе Башкирии с просьбой о помощи. В результате Минздраву республики было поручено провести проверку клиники. Кроме того, женщина намерена привлечь допустившего халатность врача к ответственности и планирует обратиться в Следственный комитет.

Ранее мы писали, что В Санкт-Петербурге 86-летняя пенсионерка пришла к стоматологу и сломала руку. Когда пациентка села на стул, чтобы подписать документы, он сломался.