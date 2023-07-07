«Ты все равно умрешь»: оператор раскрыл отношение организатора экспедиции «Титана» к безопасности

Оператор Discovery Channel Брайан Виид рассказал, что генеральный директор OceanGate Стоктон Раш продемонстрировал «бесцеремонное отношение» к элементарной безопасности, рассказывая о том, что произойдет, если они заблудятся, будучи запертыми внутри «Титана».

Об этом сообщает mk.ru.

Оператор совершил пробное погружение на подводной лодке, в момент которого Раш и наговорил большое количество «странных» вещей. По его словам, Раш заявил, что подлодка когда-нибудь потеряется.

«Ты все равно умрешь», — добавил директор.

Также в ходе диалога, директор рассказал, что кислорода на борту хватит на четыре или пять дней. Виид заявил, что отношение главы экспедиции к безопасности было халатным, и это пугало оператора с самого начала.

Тестовое погружение, кстати, пришлось прервать из-за технических неполадок и проблем со связью. Виид добавил, что не чувствовал себя в безопасности, погружаясь на титанические глубины в этом аппарате.

Впоследствии Виид отказался от проекта по соображениям безопасности, и производство «Неизвестной экспедиции» также было отменено.

Ранее были названы возможные причины аварии подводного судна, отправившегося на затонувший «Титаник».