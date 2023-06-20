Названы возможные причины загадочной аварии подводного аппарата близ «Титаника»

Уже несколько лет компания OceanGate Expeditions предоставляет всем желающим возможность увидеть обломки известного на весь мир затонувшего круизного лайнера «Титаник». Недавно к месту крушения направилась очередная группа туристов, в которой был и британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Каждый заплатил за путешествием на дно океана по 250 тысяч долларов. Однако через 1 час 45 минут после начала погружения подводный аппарат неожиданно затерялся.

На данный момент в Северной Атлантике проводятся масштабные поисковые работы, а эксперты в это время приводят различные версии того, что могло послужить причиной аварии аппарата. По информации CNN, на судне вполне вероятно отключилась электроэнергия, что и привело к потере связи. Часто подобные конструкции снабжают дополнительным источником питания, но неясно, был ли он именно в этой подводной лодке.

Также не исключена версия, что произошло короткое замыкание. Это часто приводит к пожарам, и у людей на борту практически не остается шансов на спасение. Огонь выводит из строя всю систему, и люди вынуждены вдыхать токсичные пары.

И третья причина загадочной аварии – это запутывание. Океан и глубина непредсказуемы, поэтому всегда существует вероятность, что судно может угодить в подводную ловушку или оказаться в западне.

Отметим, что поиски аппарата ведутся уже больше суток. Если же при погружении действительно произошла серьезная поломка, то максимум пассажиры смогут продержаться от 70 до 96 часов.

Ранее в Подмосковье обнаружили тело восьмилетнего ребенка. Его достали из реки Клязьма.