16:11, 22 декабря 2022
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«Только так нас услышат»: женщины в Монголии демонстративно разделись в двадцатиградусный мороз
Фото: Freepik.com
В Монголии женщины в качестве формы протеста выбрали раздевание на морозе. Они решили, что только так смогут привлечь внимание к проблеме хищения угля.
Кто-то остался в легкой одежде, одна разделась до белья.
«Только так нас услышат!» - решила женщина, обвинив несколько жадных людей в разграблении природных ресурсов.
До этого раздевание как форму протеста в Монголии использовали только мужчины.
Ранее сообщалось, что покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова полностью разделась ради съемок в клипе. В откровенной сцене она поучаствовала с актером Артуром Смольяниновым. Артисты играли супружескую пару и оба были обнаженными.
Источник фото:Freepik.com
Источник:РИА Новости
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: