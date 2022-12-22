«Только так нас услышат»: женщины в Монголии демонстративно разделись в двадцатиградусный мороз

В Монголии женщины в качестве формы протеста выбрали раздевание на морозе. Они решили, что только так смогут привлечь внимание к проблеме хищения угля.

Кто-то остался в легкой одежде, одна разделась до белья.

«Только так нас услышат!» - решила женщина, обвинив несколько жадных людей в разграблении природных ресурсов.

До этого раздевание как форму протеста в Монголии использовали только мужчины.

Ранее сообщалось, что покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова полностью разделась ради съемок в клипе. В откровенной сцене она поучаствовала с актером Артуром Смольяниновым. Артисты играли супружескую пару и оба были обнаженными.