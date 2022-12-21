Пустилась во все тяжкие: сбежавшую Чулпан Хаматову застали голой в ванной с известным актером

После начала СВО на территории Украины Чулпан Хаматова уехала из России, тем самым продемонстрировал свое несогласие с политикой государства. Теперь уже почти год актриса подвергается критике в Сети. Но ее это будто не волнует. Артистка продолжает негативно высказываться в адрес страны, которая подарила ей популярность, а также своих соотечественников. И Хаматовой все мало. Теперь она решила разжечь новый скандал вокруг своей персоны.

47-летняя Чулпан ради съемок в новом клипе группы «Ногу свело!» полностью разделась. Так еще не одна, а с актером Артуром Смольяниновым. В откровенной сцене они оба были полностью обнаженные в ванной комнате и изображали супружескую пару.