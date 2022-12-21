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12:13, 21 декабря 2022
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Пустилась во все тяжкие: сбежавшую Чулпан Хаматову застали голой в ванной с известным актером

Покинувшая Россию Хаматова снялась голой в новом музыкальном клипе.

Пустилась во все тяжкие: сбежавшую Чулпан Хаматову застали голой в ванной с известным актером

Фото: Веленгурин Владимир/ East News

После начала СВО на территории Украины Чулпан Хаматова уехала из России, тем самым продемонстрировал свое несогласие с политикой государства. Теперь уже почти год актриса подвергается критике в Сети. Но ее это будто не волнует. Артистка продолжает негативно высказываться в адрес страны, которая подарила ей популярность, а также своих соотечественников. И Хаматовой все мало. Теперь она решила разжечь новый скандал вокруг своей персоны.

47-летняя Чулпан ради съемок в новом клипе группы «Ногу свело!» полностью разделась. Так еще не одна, а с актером Артуром Смольяниновым. В откровенной сцене они оба были полностью обнаженные в ванной комнате и изображали супружескую пару.

Чулпан Хаматова в новом клипе "Ногу свело!"

Чулпан Хаматова в новом клипе "Ногу свело!"

Фото: YouTube

До конца Хаматова не пошла и интимные места на камеру не показала. Все время в клипе она демонстрировала только обнаженную спину. И хоть зрители ничего интересного увидеть не смогли, вся съемочная команда и Смольянин насладились точно.

Напомним, что недавно появилась информация, что Чулпан Хаматовой грозит уголовная ответственность.

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