Пустилась во все тяжкие: сбежавшую Чулпан Хаматову застали голой в ванной с известным актером
Покинувшая Россию Хаматова снялась голой в новом музыкальном клипе.
Фото: Веленгурин Владимир/ East News
После начала СВО на территории Украины Чулпан Хаматова уехала из России, тем самым продемонстрировал свое несогласие с политикой государства. Теперь уже почти год актриса подвергается критике в Сети. Но ее это будто не волнует. Артистка продолжает негативно высказываться в адрес страны, которая подарила ей популярность, а также своих соотечественников. И Хаматовой все мало. Теперь она решила разжечь новый скандал вокруг своей персоны.
47-летняя Чулпан ради съемок в новом клипе группы «Ногу свело!» полностью разделась. Так еще не одна, а с актером Артуром Смольяниновым. В откровенной сцене они оба были полностью обнаженные в ванной комнате и изображали супружескую пару.
Чулпан Хаматова в новом клипе "Ногу свело!"
Фото: YouTube
До конца Хаматова не пошла и интимные места на камеру не показала. Все время в клипе она демонстрировала только обнаженную спину. И хоть зрители ничего интересного увидеть не смогли, вся съемочная команда и Смольянин насладились точно.
Напомним, что недавно появилась информация, что Чулпан Хаматовой грозит уголовная ответственность.