Женщина 20 лет успешно притворялась психологом и успела заработать 1 миллион фунтов

В Великобритании врач-психиатр 20 лет работала по поддельным документам и нажила миллионное состояние.

Многие годы Джолия Алеми весьма успешно практиковала, предъявляя диплом о медицинском образовании и справки из профильных медицинских учреждений Новой Зеландии.

После женщина переехала в Британию и в 1995 году зарегистрировалась в Генеральном медицинском совете.

Лишь в 2016 году один из ее многочисленных клиентов заподозрил неладное и поведал о своих подозрениях прессе.

Британский журналист Фил Колман провел собственное расследование и выяснил весьма темное и сомнительное прошлое Алеми, в молодости бежавшей в Новую Зеландию из Ирана.

Статья Колмана побудила Скотленд-Ярд вплотную заняться «психологом».

В результате обыска у женщины был обнаружен поддельный диплом и липовые справки.

По предварительным данным, Алеми сумела присвоить незаконной практикой более 1,3 млн фунтов, а размеры морального ущерба, нанесенные ею пациентам, исчислению не подлежат.

Мошеннице светят 7 лет тюрьмы и полная конфискация имущества.