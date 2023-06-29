Старческое слабоумие: психиатр назвал диагноз Джо Байдена, живущего в прошлом

Врач-психиатр Владимир Каторгин рассказал Пятому каналу, каким расстройством страдает президент Штатов Джо Байден.

По словам специалиста, Байден не страдает деменцией, ведь это конечная точка какого-либо другого заболевания. Он уверен, что в отношении американского президента можно применить заболевание «легкого когнитивного расстройства» — отсюда проблемы с памятью и потеря во времени и пространстве.

Президент Джо Байден не раз путал факты своей биографии. Так он считает, что его умерший от рака сын погиб в Ираке. Он до сих пор считает себя вице-президентом, как это было при Бараке Обаме, и путает Ирак с Украиной.

Для того чтобы поставить четкий диагноз, необходимо пройти большое количество обследований, среди которых МРТ, УЗИ и анализ крови.

Как сообщает Каторгин, поведение президента может быть сигналом о нейродегенеративной болезни, которая говорит о гибели нейронов головного мозга. Как раз это и вызывает растерянность и провалы в памяти.

По слухам, Байден спит с кислородной маской. Специалист заявляет, что если это так, возможно, американский лидер страдает гипоксией.

«Когда мозгу не хватает кислорода, он на это очень агрессивно реагирует. В первую очередь, от этого страдает психическое состояние человека», —заявляет Каторгин.

Эксперт еще раз подчеркнул, что для точного диагноза необходимо провести обследования.

Еще один специалист, психиатр Василий Шуров заявил, что при нейрокогнитивных расстройствах, особенно при старческом слабоумии, в первую очередь страдает память. Он убежден, что Байден действует по поведенческой инструкции, поскольку, как только в жизни президента что-то идет не по плану, можно заметить его замешательство.

Ранее психиатр Василий Шуров предупредил Анастасию Волочкову о развитии болезни из-за проблем с алкоголем.