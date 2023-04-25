«Очевидно проблемы»: Волочкову после «забавных» танцев показали психиатру

Анастасия Волочкова продолжает шокировать фанатов своим поведением. На недавней звездной тусовке балерина устроила зажигательные танцы, которые ей самой показались крайне забавными. Однако с ее мнением не согласились поклонники, которые уже давно переживают из-за ее проблем с алкоголем. После скандального интервью с Аленой Жигаловой экс-прима Большого театра заявляла, что ей не нужно разбираться со спиртным. А вот врач-психиатр Василий Шуров считает иначе.

Специалист оценил танцы Волочковой и пришел к неутешительным выводам. Он обнаружил нарушение движений у артистки и предупредил ее о развитии болезни – алкогольной энцефалопатии. Это недуг, который поражает клетки головного мозга и приводит к нарушениям нервной системы. По мнению эксперта, Анастасия должна показаться медикам и пройти обследование.

«Движения нарушены. Очень широко расставляются ноги. Очевидно, проблемы с координацией, с равновесием. Сложно судить, это результат опьянения или человек трезвый. Развивается определенная алкогольная энцефалопатия», - цитирует слова Шурова Пятый канал.

Ранее Анастасия Волочкова обвинила Алену Жигалову в подставе после «пьяного» интервью. Балерина заявила, что после произошедшего она перестала уважать журналистку, так как она перешла границу и унизила человека ради высоких рейтингов.