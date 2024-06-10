Спустя два дня: Екатерина Мизулина встретилась с главой Рособрнадзора, который признался, что не знает ее

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что не знает кто такая Екатерина Мизулина. Тогда глава Лиги безопасного интернета провела экстренную встречу с чиновником, передает Telegram-канал Подъем.

Музаеву задали вопрос, касающийся жалоб школьников на процедуру ЕГЭ, которые Мизулина публиковала в своем канале. По словам главы Лиги безопасного интернета, полученные от учеников сообщения она направляет в Рособрнадзор.

Глава ведомства, как оказалось, ничего не знает ни о каких обращениях. Кроме того, Музаев заявил, что вовсе не знает кто такая Мизулина.

Спустя два дня глава Лиги вышла на связь и сообщила о рабочей встрече с руководителем Рособрнадзора. По словам Мизулиной, она договорилась с Музаевым о сотрудничестве по теме ЕГЭ.

Ранее Мизулина сравнила выступление Ольги Бузовой в Уфе с «голой» вечеринкой. Чиновница заявила, что ей не понятна причина поведения звезды.