«Зачем так провоцировать людей?»: Мизулина осудила Бузову за выступление в боди перед детьми

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась по поводу скандального выступления телеведущей Ольги Бузовой в Уфе. Артистка вышла на сцену перед детьми в боди и длинных сапогах, за что ее осудили местные жители. Мизулина тоже возмутилась поступком экс-звезды «Дома-2» и сравнила его с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой в конце декабря прошлого года.

В личном Telegram-канале Екатерина отметила, что не видит разницы между «арт-выставкой» Ивлеевой и этим выступлением Бузовой. Она подчеркнула, что обычные люди живут со звездами как будто в параллельных мирах. В то время, пока у одних продолжается СВО, у других нет поводов для беспокойств, поэтому появляются «провокации в публичном поле».

«Я не вижу никакой разницы между нашумевшей «голой вечеринкой» и выступлением в таком образе в день защиты детей. <…> Зачем так провоцировать людей? Особенно в регионе, где много верующих? Чтобы их позлить? Я этого не понимаю», - заявила Мизулина.

Напомним, что о «голой» вечеринке Насти Ивлеевой говорили несколько месяцев. Из-за нее блогер лишилась рекламных контрактов и некоторой части аудитории. Лишь весной телеведущая дала первое интервью, в котором признала, что данное мероприятие было организовано не в то время и не в том формате. И недавно Настя постепенно начала возвращаться к публичной жизни.

Ранее стало известно, что выступление Ольги Бузовой в Уфе проверит Следственный комитет.