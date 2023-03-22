Спасла шапка с перьями совы: мать пошла на хитрость, чтобы исцеляющий других людей мальчик не умер сам

Целитель Ерболсын Серикбаев, с 9 лет начавший лечить людей, рассказал о материнской хитрости, благодаря которой он сам стал меньше болеть. До этого он мог принимать по 5 тысяч человек в день и падать замертво после приемов, не шевелясь.

Женщина, видя это, стала одевать на него шапку с перьями совы.

«Это был отвлекающий маневр, а я стал меньше болеть после лечения», - признался целитель в программе Андрея Малахова.

Сейчас Серикбаев живет в Казахстане. У него есть диплом медицинского специалиста и он продолжает принимать людей.

Ранее певица Азиза сообщила, что уйдет со сцены. Она будет заниматься целительством. Артистка спасла поклонника от онкологии, кому-то вылечила спину и колени.