Спасла поклонника от онкологии: Азиза уйдет со сцены, чтобы заниматься целительством

Певица Азиза во время сольного концерта в Москве сообщила, что после 40 лет творческой деятельности уйдет со сцены. 58-летняя артистка заявила, что теперь займется целительством.

В зрительном зале находились несколько человек, которым Азиза помогла. Одной женщине она излечила колени, другой – спину. Еще одного поклонника она спасла от онкологии.

По словам Азизы, «способность исцелять и помогать людям у нее с детства». Понимание истинного предназначения пришло к певице после смерти мамы.

«Я – проводник, через которого Высшие силы, энергии неба и земли творят чудеса», - говорит Азиза. Ее слова приводит сайт mk.ru.

Певица откровенничала, что «никогда не хотела известности, славы». С легкостью Азиза приняла решение отказаться от сольных выступлений.

«Мое истинное предназначение: я – проводник света и любви», - еще раз повторила она перед журналистами за кулисами.

Ранее сообщалось, что Азиза сделает пластическую операцию перед венчанием с молодым мужем.