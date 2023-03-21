Сначала приставка, потом секс: учительница соблазнила своего ученика, играя с ним в Call of Duty

21 марта в Австралии состоялся суд по делу 25-летней учительницы, соблазнившей подростка. Она признала свою вину и получила три года и девять месяцев тюрьмы. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В ходе разбирательств удалось установить, что обвиняемая подстрекала несовершеннолетнего к сексуальному поведению, а также хранила детские порнографические материалы. В отношения со своим учеником молодая преподавательница вступила в 2021 году. На тот момент она уже около двух лет работала в школе на юго-востоке Мельбурна. Она общалась с одним из подростков с намерением «подружиться», и он был совершенно не против. Тем более, что учительница разделяла его интересы – им обоим нравились видеоигры.

Постепенно преподаватель и 16-летний мальчик стали много переписываться, а затем вместе играть в Call of Duty. Уже летом девушка поняла, что влюблена, и призналась в этом школьнику. В июле того же года она привезла его на футбольный стадион и заявила, что готова вступить с ним в сексуальную связь, несмотря на то, что осознавала, что ее могут посадить, если правда всплывет наружу.

Ученик в итоге согласился, и уже вскоре они с преподавательницей стали заниматься сексом, а не только играть. Но их отношения окончились довольно быстро, когда родители мальчика обнаружили интимную переписку сына с 25-летней сотрудницей школы. На суде мама подростка заявила, что из-за учительницы он лишился нормального детства, и все произошедшее нанесло по нему огромный удар.

К слову, у девушки психиатр диагностировал депрессивное расстройство, которое, по его мнению, могло влиять на принятие решений. Из-за этого же она воспринимала несовершеннолетнего мальчика за равного, поэтому не понимала, что поступает неправильно.

Отметим, что во время зачитывания приговора 25-летняя подсудимая довольно сильно нервничала, несмотря на то, что сама признала свою вину. Кроме тюремного заключения, ей также было назначено пожизненное соблюдение обязательств по отчетности как сексуальному преступнику.

Ранее стало известно, что в Великобритании открывается первый в мире спецкурс для координаторов интимных сцен.