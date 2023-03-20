Британцев профессионально научат заниматься сексом на камеру

В отличие от порнофильмов, в классическом кино даже самые откровенные постельные сцены снимаются без реального совокупления.

Не всем актерам это дается одинаково легко. Одни-смущаются и выглядят неубедительно, другие, наоборот, входят в раж – и стремятся к настоящей близости.

Шесть лет назад по инициативе Объединения Гильдии киноактеров США и Американской федерации теле- и радиоартистов в кинематографе появилась профессия координатора интимных сцен.

Координаторам вменялась в обязанность «профессионально помогать исполнителям и постановщикам ориентироваться в деликатных сценах, где присутствует нагота и имитация секса».

В 2020 году Американская Гильдия киноактеров выступила с инициативой по регулированию съемок откровенных эпизодов и сочла необходимым разработать стандарты, в рамках которых актерам можно «предаваться любви перед камерами».

Выяснилось, что координаторы интимных сцен в свою очередь нуждаются в повышении квалификации, так как с каждым годом мировой кинематограф становится все откровенней. Кроме того, рамки дозволенного все трудней соблюдать.

Так, специалисты подсчитали, что в сериале «Нормальные люди» общий хронометрах постельных сцен превысил 40 минут экранного времени. Координатором фильма была британский режиссер Ита О’Брайен.

Она же и стала основателем первого в мире спецкурса, призванного обучить будущих координаторов всем нюансам и тонкостям постановочных постельных сцен. Двухгодичная программа открывается при в Академии театрального искусства Маунтвью в южном Лондоне.