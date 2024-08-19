Скопинский маньяк Виктор Мохов провел 17 лет в колонии и получает пенсию 20 тыс.

Скопинский маньяк Виктор Мохов, который 17 лет провел в колонии строгого режима, раскрыл размер пенсии. Он получает 20 тыс. рублей.

Об этом узнал NEWS.ru.

Мохов заявил: «Двадцатку мне платят… Как-то живу на пенсию».

Он отметил, что размер выплат зависит от доходов на работе – на заводе до своего заключения Мохов получал «нормальную» зарплату. Если бы ему платили минимальную зарплату, то и пенсия составила бы 12 тыс., говорит Мохов.

Также мужчина пожаловался, что журналистка Ксения Собчак мало заплатила ему за интервью после освобождения. Он назвал сумму в размере 50 тыс. рублей. Мохов считает, что его «обманули». По мнению мужчины, Собчак могла бы дать ему миллион рублей за интервью.

Напомним, в 2000 году он похитил двух девушек – жертвам было 14 и 17 лет. Мужчина держал их четыре года в подвале и насиловал. Одна из пленниц родила двоих детей – они живут в приемных семьях.

Ранее стало известно, что у 74-летнего Мохова появилась молодая возлюбленная. Женщине около сорока, она работает уборщицей.