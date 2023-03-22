Сибирская язва приближается к Москве

Сибирская язва, зафиксированная неделю назад в Чувашии, проникла в Подмосковье. тею столичный. В центральную больницу Сергиева Посада (80 км от столицы) поступил мужчина с характерным багрово-фиолетовым пятном на ухе – симптомом сибирской язвы.

Вновь прибывшего поместили в отдельный бокс. У него взяты анализы – не только на сибирскую язву, но и на коронавирус и ВИЧ.

Мужчина приехал в Подмосковье на работу из деревни Старое Акташево Цивильского района Чувашии.

Как мы уже писали, в этом регионе 16 марта был объявлен карантин в связи со вспышкой сибирской язвы в Цивильском муниципальном округе – заболели два человека. Причиной стала продажа зараженной сибирской язвой телятины.

Нынешний пациент Сергиево-посадской больницы уехал из Чувашии раньше, однако известно, что инкубационный период этого заболевания может затягиваться до двух-трех недель.

Подмосковные медики опросили всех, кто общался с госпитализированным жителем Чувашии - им выданы направления на анализы. По месту проживания пациента проведена полная дезинфекция. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.