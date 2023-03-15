В Чувашии продали 500 килограммов мяса, зараженного сибирской язвой

О том, что плоть животного была заражена, выяснилось только после того, как семейная пара, занимавшаяся распространением бычьего мяса, почувствовала себя плохо и обратилась в больницу.

Несмотря на то, что жизнь супругов сейчас в безопасности, правоохранителей и экологов куда больше волнует другой вопрос: как отследить дальнейшее распространение инфекции по региону.

Как сообщает Газета.Ru, за несколько дней до возникновения первых симптомов, мужчина и женщина благополучно продали около пяти сотен килограммов мяса проезжающим по трассе цыганам.

Нахождение продукта на данный момент не установлено. Сообщается, что мужчина заразился, поранившись ножом при разделке туши, однако как болезнь попала в животное – пока тоже остается загадкой.

Несколькими днями ранее в Чувашском регионе уже было зафиксировано два случая заражения сибирской язвой.