«Швырялся деньгами и вел себя как хозяин»: мэр Одессы проиграл в казино за один вечер 350 тысяч евро

Мужчина, похожий на мэра Одессы Геннадия Труханова, проиграл в казино Монте-Карло сотни тысяч евро. Украинского чиновника сняли на видео. Он кричал на персонал и швырялся деньгами, передает Telegram-канал НЕБОЖЕНА со ссылкой на источник.

По данным СМИ, Труханов был замечен в одном из игральных домов Монако. При этом глава украинского города вел себя крайне вызывающе. На опубликованном в Сети видео мужчина ходит вокруг автоматов и активно жестикулирует.

«Кричал на персонал, швырялся деньгами и вел себя как хозяин», — сообщил источник.

За один вечер, как пишет НЕБОЖЕНА, чиновник проиграл 350 тысяч евро. Это является рекордной суммой для данного заведения, утверждается в публикации. Кроме того, источник предположил, что Труханову все сойдет с рук в очередной раз.

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