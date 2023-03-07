Штраф 1 тыс. евро: что нельзя делать в Швейцарии по ночам, а в России делают все

Многие русские будут в шоке от швейцарского закона по использованию уборной, может быть кто-то даже передумает туда переезжать. За нарушение положен штраф в размере одной тысячи евро. Об этом сообщает Daily Mail.

Дело в том, что после 22:00 в многоквартирных домах запрещено смывать воду в туалете и пользоваться душем. Причина – кому-то из соседей может помешать шум воды. Законопослушные граждане терпят до утра или делают свои дела до указанного часа.

Сообщается, что штраф за первое нарушение – 1000 евро. За повторное нарушение могут выселить из арендованного жилья. Но некоторые граждане пытаются найти лазейки, например заранее договариваются с соседями о позднем принятии душа или ставят систему с шумоизоляцией. Но это стоит больших денег.

Ранее мы писали о том, что мама девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой родила восьмого ребенка. Семья из 10 человек живет в однушке в Зюзино.

Мальчика назвали Сулейманом в честь султана Сулеймана Великолепного. Теперь Тепляковых десять человек. И все бы хорошо, если бы условия их жизни позволяли содержать так много детей. Дело в том, что они по-прежнему живут в однокомнатной квартире в районе Москвы Зюзино в основном на социальные выплаты и социальные пособия. А также отец Алисы организовал домашний детский сад, за что получает небольшую зарплату от государства.