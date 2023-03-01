10 человек в однушке в Зюзино: мама девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой родила восьмого ребенка

10-летняя девочка Алиса Теплякова стала знаменитой благодаря своим умственным способностям. Пока ее сверстники ходили в начальную школу, она поступала в МГУ. После того, как новость о ее гениальности поутихла, глава семейства нашел новый способ заявить о себе. Он пожаловался на детский сад, в котором его дочери не позволили провести психологический тест. Но об Алисе все равно не говорят уже, как прежде, поэтому ее родители решили воспитать новое поколение вундеркиндов.

Стало известно, что в семье Алисы совсем недавно родился восьмой ребенок. Мальчика назвали Сулейманом в честь султана Сулеймана Великолепного. Теперь Тепляковых десять человек. И все бы хорошо, если бы условия их жизни позволяли содержать так много детей. Дело в том, что они по-прежнему живут в однокомнатной квартире в районе Москвы Зюзино в основном на социальные выплаты и социальные пособия. А также отец Алисы организовал домашний детский сад, за что получает небольшую зарплату от государства.

«Восьмой ребенок совсем крошечный, грудничок. Жена Наташа все время занята с детьми, изможденная вся. Нам показалось, муж относится к ней как-то небрежно, как к производительнице. Жалеем детей. Ну каково им в однокомнатной-то квартире, это же уму непостижимо», - рассказали соседи Тепляковых изданию kp.ru.

Напомним, что в семье из восьми детей вундеркиндами являются двое – Алиса и ее брат Хеймдалль. Мальчик, как и сестра, сдал ЕГЭ в восемь лет. Но о дальнейшем его образовании информации пока нет. Зато известно, как проходит обучение дочери Тепляковых. Оказалось, что МГУ она, несмотря на исключительные знания, не потянула. Она не посещала лекции и в итоге завалила сессию.

К слову, в распоряжении журналистов оказались документы, подтверждающие, что Алиса в октябре 2022 поступила на 1 курс в Финансовый университет при Правительстве РФ. При этом зачислили ее на платное отделение.

Ранее мы подробно рассказывали о конфликте отца Тепляковой с московским детским садом.