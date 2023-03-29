Сбитую автобусом женщину спас явившийся к ней призрак мужа

74-летняя жительница Великобритании рассказала, что осталась жива после страшной аварии благодаря призраку мужа. В июле 2022 года ее сбил автобус, и она оказалась на грани жизни и смерти, и все могло закончиться летальным исходом, если бы к ней не явился дух супруга.

В результате ДТП Кэрол Эттл получила множественные травмы: перелом глазниц, носа и трех ребер, а также у нее произошло кровоизлияние в мозг. Семь недель она провела в реанимации, врачи не делали никаких прогнозов, но готовили близких, что пациентка не выживет – слишком долго она находилась в искусственной коме. У ее дочери было минимум четыре разговора с врачами по поводу того, что не нужно ждать чуда.

Однако в один момент Эттл неожиданно очнулась и начала идти на поправку. По ее признанию, находясь без сознания она увидела перед собой своего покойного супруга. «Он сказал: «Наверху для тебя нет места. Мы не хотим, чтобы ты попала куда-то еще, так что бери себя в руки, борись и уходи отсюда», — поделилась воспоминаниями Кэрол.

Благодаря явившемуся призраку женщина поняла, что еще не готова умирать. После этого свидания она начала восстанавливаться. Через пару месяцев ее выписали из больницы, а еще через девять недель она полностью вернулась к обычной жизни.

Ранее стало известно, как призрак умершей матери помог турецким спасателям отыскать детей под завалами после землетрясения.