Призрак умершей матери помог турецким спасателям отыскать детей под завалами после землетрясения

Неделю назад в Турции произошло сильнейшее землетрясение, унесшее тысячи жизней. Трагедия затронула многие семьи, а с ее последствиями разбираются до сих пор. Один из спасателей, работающий на месте катастрофы, поделился необычной историей, которая произошла лично с ним. Он рассказал, что ему удалось спасти детей благодаря призраку их матери.

По словам мужчины, неизвестная женщина подошла к группе спасателей и указала на место, где лежат ее дети. Экскаваторы были остановлены, и они решили пойти проверить слова гражданки. Они оказались правдивы. Под завалами действительно находились несколько ребят.

Как только школьники были спасены, спасатели хотели передать их матери, но ее и след простыл. А позже 13-летний мальчик сообщил, что их мама умерла еще четыре года назад. Так мужчина понял, что разговаривал с привидением, а не с реальным человеком.

Отметим, что после землетрясения многие люди говорят о чудесах. Так, некоторое время назад турецкие блогеры распространили историю, как маленького мальчика, находившегося под завалами, около шести дней кормил неизвестный мужчина в белом. Психологи говорят, что подобные рассказы возникают от того, что людям хочется верить во что-то хорошее в такой трагической ситуации.

Ранее сейсмолог рассказал, могут ли повториться землетрясения на Урале.