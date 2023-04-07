Самолет сгорит за 90 секунд: стюардесса объяснила, почему курение на борту так опасно

Стюардесса Алия Слякаева, которая была членом экипажа севшего на кукурузном поле борта, написала книгу. В ней бортпроводница объяснила, почему курение на борту так опасно.

По ее словам, данное нарушение – самое частое, хотя о недопустимости курения пассажиров предупреждают каждый полет.

Однажды Слякаева услышала сигнал пожарной тревоги на высоте более 10 километров над землей. Основная причина срабатывания системы предупреждения о задымлении – курение. Но всегда есть опасность, что причина может быть серьезнее, а это, в свою очередь, потребует посадить самолет в ближайшем аэропорту. Воспользовавшись устройством отпирания туалета, Слякаева обнаружила курящего пассажира.

«Современный самолет сгорает полностью приблизительно за 90 секунд», - приводит издание Е1.RU слова бортпроводницы. По ее словам, для возгорания достаточно пепла на обшивке внутри салона.

Несмотря на то, что производители стараются использовать наименее горючие материалы для изготовления элементов салона, заменить все легковоспламеняющиеся материалы невозможно.

Стюардесса добавила, что никакое чудо не поможет снизиться с высоты за полторы минуты, безопасно зайти на посадку и эвакуироваться.

Ранее мы писали о пассажире авиалайнера, который пытался выйти наружу на высоте 10 км.