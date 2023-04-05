На высоте 10 км пассажир авиалайнера попытался выйти наружу

Инцидент произошел на борту авиалайнера компании «Россия», выполнявшим регулярный рейс по маршруту Москва – Магадан. Самолет уже набрал высоту, когда один из пассажиров внезапно пожелал покинуть борт и выйти наружу через аварийный выход.

Как сообщает URA.ru, со ссылкой на telegram-канал BAZA, мужчина предпринял попытку открыть люк.

По предварительной информации, частично зафиксированной на любительскую камеру, пассажир находился в неадекватном состоянии, осыпал окружающих нецензурной бранью, наносил ущерб оборудованию самолета. Его действия представляли реальную угрозу для всех находившихся в салоне.

Усилиями пассажиров и бортпроводников мужчина был скручен и обездвижен.

Командир корабля принял решение не возвращаться в аэропорт Шереметьево, а продолжать полет.

По прибытии в Магадан, дебошир был передан сотрудникам правоохранительных органов.