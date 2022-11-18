Руководство «Сибстали» замотивировало сотрудников к работе голой девушкой на станке

Руководство «Сибстали МК» пригласило на день рождения предприятия стриптизершу и оплатило ей два выступления. Девушка в каске и спецодежде станцевала под песню «рабочего класса» на грязном станке.

Директор Дамир Басыров заявил, что инициатива сделать столь необычный подарок исходила от руководства. «Все в восторге остались, даже женщины», - говорит он.

Довольный директор сообщил, что сотрудники подходили и благодарили за подарок. Некоторые посчитали, что Басырову надо возглавить какой-нибудь ночной клуб.

Также он признался, что в ходе подготовки не успели убрать грязь со станка, так как спешили. В итоге это стало «изюминкой» номера.

Сам руководитель в комментарии СМИ многократно повторил, что все сделано «необычно». В конце разговора он пообещал удивлять и дальше, но другим способом.

Ранее мы рассказывали о долгожителе из Техаса, который отпраздновал 100-летие в объятиях стриптизерш.