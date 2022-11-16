Долгожитель отпраздновал 100-летний юбилей в объятиях стриптизерш

Дочь оплатила 100-летнему отцу поход в стриптиз клуб. Старый ловелас из Техаса был счастлив, и радовался жизни на полную катушку.

Оригинальный подарок преподнесла отцу на круглую дату его родная дочка.

«Папа всегда любил женщин, особенно их сиськи», - призналась она, когда невероятные фото попали в интернет.

В стрип-клубе «The Lodge» Джек Пома чувствовал себя, как дома. Обнимался и целовался с девушками, кушал преподнесенный ими именинный пирог и фруктовую пасту, и, по меткому высказыванию пользователей сети, напоминал ребенка, оказавшегося в кондитерской лавке.

На прощание стриптизерши заверили Джека, что будут рады его визитам и на одиннадцатом десятке лет долгожителя, правда, теперь уже за его собственный счет.