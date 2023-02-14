«Сильно поправился»: новый коронавирус повлиял на внешность Иосифа Пригожина

53-летний продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как переболел новым штаммом коронавируса кракен. Сейчас он возвращается к работе, но после болезни осталось одно неприятное последствие.

Пригожин перенес коронавирус после «тяжелейшего свиного гриппа», который подхватил в Дубае. Продюсер болел без температуры, но были сильный кашель, слабость и тяжелое дыхание.

«Я пока лечился, сильно поправился, сейчас восстановлюсь и буду худеть», - рассказал он КП.

Пригожин признался, что «уже сил нет» после гриппа и коронавируса. Он предположил, что заразился COVID-19 на недавней кинопремьере.

Сейчас продюсер чувствует себя «намного лучше».

О заражении Пригожина коронавирусом сообщалось 13 февраля. Продюсер не стал заниматься самолечением, а обратился за помощью к врачам.