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19:58, 14 февраля 2023
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«Сильно поправился»: новый коронавирус повлиял на внешность Иосифа Пригожина

53-летний продюсер Иосиф Пригожин сильно поправился при лечении от коронавируса.

«Сильно поправился»: новый коронавирус повлиял на внешность Иосифа Пригожина

Фото: Starface.ru

53-летний продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как переболел новым штаммом коронавируса кракен. Сейчас он возвращается к работе, но после болезни осталось одно неприятное последствие.

Пригожин перенес коронавирус после «тяжелейшего свиного гриппа», который подхватил в Дубае. Продюсер болел без температуры, но были сильный кашель, слабость и тяжелое дыхание.

«Я пока лечился, сильно поправился, сейчас восстановлюсь и буду худеть», - рассказал он КП.

Пригожин признался, что «уже сил нет» после гриппа и коронавируса. Он предположил, что заразился COVID-19 на недавней кинопремьере.

Сейчас продюсер чувствует себя «намного лучше».

О заражении Пригожина коронавирусом сообщалось 13 февраля. Продюсер не стал заниматься самолечением, а обратился за помощью к врачам.

Источник фото:Starface.ru
Источник:КП.RU
Теги:
#Иосиф Пригожин
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