«Сильно поправился»: новый коронавирус повлиял на внешность Иосифа Пригожина
53-летний продюсер Иосиф Пригожин сильно поправился при лечении от коронавируса.
Фото: Starface.ru
53-летний продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как переболел новым штаммом коронавируса кракен. Сейчас он возвращается к работе, но после болезни осталось одно неприятное последствие.
Пригожин перенес коронавирус после «тяжелейшего свиного гриппа», который подхватил в Дубае. Продюсер болел без температуры, но были сильный кашель, слабость и тяжелое дыхание.
«Я пока лечился, сильно поправился, сейчас восстановлюсь и буду худеть», - рассказал он КП.
Пригожин признался, что «уже сил нет» после гриппа и коронавируса. Он предположил, что заразился COVID-19 на недавней кинопремьере.
Сейчас продюсер чувствует себя «намного лучше».
О заражении Пригожина коронавирусом сообщалось 13 февраля. Продюсер не стал заниматься самолечением, а обратился за помощью к врачам.