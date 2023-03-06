Россиянка подожгла квартиру, пока делала себе маникюр

Жительница Подольска чудом не сожгла квартиру, пытаясь снять лак с ногтей.

Желание привести свои руки в порядок обернулось для девушки ожогами рук второй степени.

Молодая россиянка собиралась приступать к маникюру и даже подготовила необходимое оборудование, как вдруг случайно опрокинула бутылочку ацетона на стол.

Каким-то образом на поверхности находился источник прямого огня. В результате стол, а следом и руки несчастный вспыхнули.

Огонь перекинулся на предметы и чуть было не стал причиной крупного пожара.

Сейчас девушка находится в больнице с ожогами рук. О красоте ногтей, ей, к большому сожалению, придётся на какое-то время забыть.

Ранеемы писали, что студентка одного из вызов Подольска получила удар током, дотронувшись до дверной ручки в городском кафе.