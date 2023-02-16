В Подольске студентка дотронулась до дверной ручки в кафе и получила удар током

В Подольске студентка хотела зайти в кафе выпить кофе, но в итоге получила удар током. 17-летняя жительница просто дотронулась до дверной ручки. Об этом пишет MK.RU.

По данным издания, инцидент произошел 15 февраля. Девушка учится в местном колледже, а перед парами решила забежать в кафе, чтобы выпить кофе и взбодриться. Как только она дотронулась до дверной ручки, то получила удар током.

Студентка испытала шок и не стала заходить в заведение. Она поехала на учебу, а только вечером рассказала родственникам о том, что с ней случилось. Тетя разволновалась и вызвала бригаду скорой помощи. Врачи осмотрели девушку, диагностировали у нее электротравму и посоветовали пройти обследование в больнице.

После того как медики убедились, что ущерба организму нет, пациентку отпустили домой. За ней все равно приглядывал двоюродный брат, который и отвез ее домой.

Администраторы заведения, где произошел инцидент, принесли свои извинения студентке. По их словам, с утра к ним приходил электрик, который ремонтировал светящуюся вывеску. Кафе временно закрыли.

Ранее мы писали о том, как в Перми 13-летний мальчик задел провод на остановке и попал в больницу.