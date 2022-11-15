Россиянам запретят въезд на территорию Украины на 100 лет

На сайте президента Владимира Зеленского разместили новую петицию с призывом запретить гражданам России посещать Украину 100 лет.

Петиция была зарегистрирована во вторник и успела набрать 97 голосов. Чтобы предложение было рассмотрено Зеленским, его должны поддержать более 25 тысяч украинцев.

Напомним, что ранее на сайте Зеленского появлялась еще одна петиция. Ее создатели требовали перехода украинского алфавита с кириллицы на латиницу с целью искоренения русского языка на территории Украины.

К слову, недавно стало известно, что Владимиру Зеленскому американцы вручили премию «Оскар».