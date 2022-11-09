Американцы вручили Владимиру Зеленскому премию «Оскар»

Награду привез в Киев один из самых титулованных актеров кинематографа Шон Пенн. Награду собственную.

Увы, бороться за престижную кинопремию Зеленскому сейчас недосуг.

А вот принимать голливудских знаменитостей у него получается неплохо.

Бен Стиллер и Анджелина Джоли, Лив Шрайбер и Джессика Честейн, - все они побывали в Киеве со словами поддержки в адрес воинственного президента.

Бесстрашный Шон Пенн побил все рекорды – приехал в опаленную спецоперацией республику уже в третий раз. И привез украинскому лидеру в подарок одну из двух своих золотых статуэток.

К рискованным путешествиям американцу не привыкать: семь лет назад он стал первым и последним журналистом, взявшим интервью у главного преступника Западного полушария, мексиканского наркобарона Эль Чапо.

За что, кстати, подвергся критике со стороны Белого дома.