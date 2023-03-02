Родительские чаты в WhatsApp запретили с 1 марта

Мать трехлетнего ребенка сообщила о запрете родительских чатов в WhatsApp для тамбовских детсадов. С 1 марта родителей обязали выйти из таких чатов и удалить переписку.

Говорилось, что всем сомневающимся грозят строгими штрафами. Запрет объясняли законом, который требует в обязательном порядке перейти на отечественные мессенджеры.

Об этом сообщает сайт mk.ru. Издание разбиралось, имел ли место такой запрет.

Закона, запрещающего родительские чаты в WhatsApp, нет. В Управлении дошкольного образования Тамбова удивились, услышав о такой инициативе. Там заявили: «Как хотят, пусть так и общаются». При этом рабочие чаты их сотрудников переходят на российский мессенджер, но никакого отношения к родительским чатам это не имеет.

Действительно, с 1 марта для ряда организаций начала действовать норма о недопустимости использования иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp. Однако данный закон не касался детских садов.

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